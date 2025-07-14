Американский лидер все больше разочаровывается в российском диктаторе, ведь Путин сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время разговора с журналистами 13 июля.

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Что сказал Трамп о помощи Украине

Президент США пообещал прислать Украине Patriot и отметил, что "Путин действительно удивил многих людей".

Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится,

– заявил Трамп.

Во время разговора с журналистами на объединенной базе Эндрюс он не уточнил количество Patriot, которые планирует предоставить Украине для защиты. Однако заметил, что Европейский Союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Американский лидер также добавил, что США планируют отправлять Украине "различные единицы очень сложного военного оборудования".

К слову, 13 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что в ближайшие дни ожидает рекордного потока оружия в Украину. Кроме этого, он отметил, что США вскоре могут принять разрушительные санкции против России, которых еще никогда не было.