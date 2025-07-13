США зокрема візьмуться за конфісковані російські активи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю сенатора Грема для CBS News.

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Що заявив Грем про збройну підтримку Україні?

Сенатор Грем зазначив, що США вже надали Україні багато зброї та грошей. Наразі вже укладена угода з Україною щодо мінералів "на трильйони доларів".

Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями президент Трамп отримає тарифи та санкції, яких він ніколи раніше не мав. Я очікую, що найближчими днями Європа отримає більше підтримки щодо зусиль, спрямованих на допомогу Україні,

– заявив Грем.

Він заінтригував словами, що не хоче випереджати президента Трампа, але порадив "слідкувати за розвитком конфіскованих активів". Європейці, за його словами, конфіскують у Росії відсотки доходів від її активів, а міністр фінансів США Скотт Бессент "хоче піти далі".

Слідкуйте за планом більш агресивної боротьби з конфіскованими активами. Слідкуйте за планом, за яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розрахував, що ми втомимося, і Європа втомиться. Він зробив величезну помилку,

– заявив Грем.

НАТО, за його словами, хоче переконатися, що Путін не захопить Україну силою. З цих міркувань Конгрес США стоїть на порозі прийняття найпотужнішого пакету санкцій проти Росії та взагалі в історії США.

Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього немає сьогодні, буквально кувалду,

– каже Грем.

Сенатор нагадав, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, продовжують торгувати з Москвою, що є "гидко".

"Я розмовляв з президентом Трампом. Минулого тижня він сказав: "Час діяти". Він намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Але моя мета – покласти край цій війні, і єдиний спосіб покласти край цій війні – це змусити людей, які підтримують Путіна, вибирати між американською економікою та допомогою Путіну", – підкреслив сенатор.

Він застеріг Китай, Індію та Бразилію. За його словами, вони "сильно постраждають", якщо продовжать допомагати Путіну.