Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Україна та союзники привітали заяву Дональда Трампа про намір посилити допомогу Києву та змінити підхід до Путіна.

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Трамп обіцяє більше зброї для України, але без деталей

Однак, як пише видання, замість чіткого плану Трамп озвучив лише загальну концепцію, а деталей – немає.

За словами дипломатів і чиновників у США та Європі, поки незрозуміло, хто конкретно і коли надасть Україні батареї Patriot чи іншу зброю. Навіть союзники США дізналися про ініціативу під час оголошення, без попередніх консультацій.

Диявол криється в деталях,

– наголосив посол однієї з північних країн у Вашингтоні.

Нині американські чиновники шукають, де взяти вільні системи ППО та ведуть переговори з союзниками, щоб ті передали обладнання в обмін на прискорене поповнення запасів. Проте досі немає розуміння, як саме і коли це втілять.

Також у Reuters зазначили, що різке посилення риторики Трампа щодо Москви стало наслідком усвідомлення: Путін не зупиниться лише на окупованих територіях і відмовляється від переговорів.

Водночас джерела з Кремля заявили, що російський диктатор вірить, що витримає нові санкції та митні обмеження.

