Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Украина и союзники приветствовали заявление Дональда Трампа о намерении усилить помощь Киеву и изменить подход к Путину.

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Трамп обещает больше оружия для Украины, но без деталей

Однако, как пишет издание, вместо четкого плана Трамп озвучил лишь общую концепцию, а деталей – нет.

По словам дипломатов и чиновников в США и Европе, пока непонятно, кто конкретно и когда предоставит Украине батареи Patriot или другое оружие. Даже союзники США узнали об инициативе во время объявления, без предварительных консультаций.

Дьявол кроется в деталях,

– подчеркнул посол одной из северных стран в Вашингтоне.

Сейчас американские чиновники ищут, где взять свободные системы ПВО и ведут переговоры с союзниками, чтобы те передали оборудование в обмен на ускоренное пополнение запасов. Однако до сих пор нет понимания, как именно и когда это воплотят.

Также в Reuters отметили, что резкое усиление риторики Трампа в отношении Москвы стало следствием осознания: Путин не остановится только на оккупированных территориях и отказывается от переговоров.

В то же время источники из Кремля заявили, что российский диктатор верит, что выдержит новые санкции и таможенные ограничения.

