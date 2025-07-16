Так страна просто физически не может присоединиться к реализации плана Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на La Stampa.

Смотрите также Не наша война: республиканцы критикуют соглашение Трампа по оружию для Украины

Почему Италия не будет помогать Украине с оружием?

Рим передал Киеву некоторое современное вооружение и оказывал поддержку. Но сейчас Италия не имеет свободных бюджетных средств, чтобы закупить оружие у США. Даже для себя страна якобы не может приобрести ничего лучше старых F-35, которые должны поступить в Италию уже в следующем десятилетии.

"Стратегия не будет реализована Италией. Не только потому, что наши системы вооружения, уже переданы Киеву, соответствуют другим технологическим конфигурациям, но и потому, что, в отличие от Германии, Италия практически не имеет финансовых возможностей для проведения такой операции,

– сообщили источники издания.

Министерство обороны Италии также прокомментировало желание Фридриха Мерца приобрести у США оружие, в частности системы ПВО Patriot. В ведомстве говорят, что эта инициатива исключительно принадлежит Германии. Итальянские чиновники добавили, что вопрос покупки американского оружия для Украины "никогда не обсуждался".

В то же время Рим не дистанцируется от Соединенных Штатов или их поддержки Украины. Италия может помогать Украине другими путями, в частности осуществлением логистики оружия из США.

Напомним, по плану Трампа по закупке оружия Киев за деньги Европы получит 17 батарей Patriot и боекомплект к ним. В будущем Силы обороны могут получить ракеты для истребителей и артиллерийские системы. Такую совместную поддержку Украине предложили в Германии, к помощи к помощи могут присоединиться Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.