Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Обе страны выразили готовность помочь таким образом в передаче дополнительных систем ПВО Украине.

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Как Швеция и Дания хотят помочь?

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что этот шаг продемонстрировал, что Америка, похоже, "присоединилась к правильной стороне... и передаст системы Patriot, если их можно будет профинансировать".

Он заявил, что Дания также сделает свой вклад. В то же время министр обороны Швеции Пал Йонсон в комментарии агентству Reuters заявил, что его страна также приветствует решение Соединенных Штатов, и Стокгольм "сделает свой вклад".

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус, по данным Sky News, встретился с американским коллегой Питом Хегсетом, чтобы обсудить оплату Берлином систем ПВО Patriot для Украины.

Напомним, что ранее анонсированное американское оружие Украина может получить при посредничества европейских стран. Сейчас планируется, что именно они будут оплачивать США за него деньги и передавать в Украину.