Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Обидві країни висловили готовність допомогти таким чином у передачі додаткових систем ППО Україні.

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Як Швеція та Данія хочуть допомогти?

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що цей крок продемонстрував, що Америка, схоже, "приєдналася до правильної сторони... і передасть системи Patriot, якщо їх можна буде профінансувати".

Він заявив, що Данія також зробить свій внесок. Водночас міністр оборони Швеції Пал Йонсон у коментарі агентству Reuters заявив, що його країна також вітає рішення Сполучених Штатів, і Стокгольм "зробить свій внесок".

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, за даними Sky News, зустрівся з американським колегою Пітом Гегсетом, щоб обговорити оплату Берліном систем ППО Patriot для України.

Нагадаємо, що раніше анонсовану американську зброю Україна може отримати за посередництва європейських країн. Наразі планується, що саме вони оплачуватимуть США за неї гроші й передаватимуть в Україну.