Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Ба більше, таке рішення американського президента нібито має багатогранне обґрунтування.

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Яку зброю можуть продати для України?

ЗМІ пише, що головного пункту в списку побажань Києва – життєво важливих для оборони України Patriot, США можуть також продавати іншу зброю членам НАТО.

Зокрема, йдеться про ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу "повітря – повітря". Угода передбачає передачу Україні військової допомоги на мільярди доларів США.

Це – військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у США, піде до НАТО, і воно буде швидко розподілене на полі бою. Україна це отримає,

– зазначив Трамп.

Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її безпосередньо Україні, він нібито сподівається захистити себе від політичної критики за те, що відмовляється від передвиборчої обіцянки зменшити роль США у багаторічній війні.