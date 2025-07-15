Обещание Трампа поставлять системы Patriot прозвучало лишь через несколько дней после того, как он заявил WSJ, что эти системы являются "очень редкими и дорогими", передает 24 Канал со ссылкой на Military Watch Magazine.

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Как быстро Украина сможет получить новые Patriot?

Украинские чиновники ранее постоянно высказывали скепсис относительно возможности таких поставок. Между тем Соединенные Штаты испытывают все большее давление со стороны западных стран с требованием увеличить объемы вооружения для ВСУ.

Ранее ожидалось, что Германия закажет у США два комплекса Patriot для передачи Украине после того, как страна в значительной степени исчерпала собственные запасы, поставляя их Воздушным силам Украины.

Хотя обещание поставить Patriot должно уменьшить давление на администрацию Трампа как внутри страны, так и со стороны союзников по НАТО, серьезный дефицит этих систем у самих США означает, что в ближайшем будущем поставок не будет.

В июле сообщалось, что запасы зенитных ракет-перехватчиков для Patriot сократились до лишь 25% от объема, который Пентагон считает необходимым. Этот дефицит обострился после удара баллистическими ракетами Корпуса стражей Исламской революции Ирана по базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня, когда системы Patriot выпустили десятки перехватчиков, чтобы уничтожить ракетный залп.

Восстановление запасов армии США теперь конкурирует за финансирование с потребностями Украины.

Между тем сама Украина все острее нуждается в новых системах ПВО, поскольку ее арсеналы советских С-300 истощаются, а российские баллистические ракеты уже несколько раз успешно уничтожали комплексы Patriot.

Напомним, что Трамп пообещал передать Украине 17 систем Patriot.