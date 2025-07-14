Об этом рассказал Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает 24 Канал. Он поблагодарил США и союзников.

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Кто причастен к решению о Patriot?

Зеленский поблагодарил за подготовку нового решения по Patriot украинскую команду, США, а также Германию и Норвегию.

Кроме того, Украина работает над крупными оборонными соглашениями с США. Однако, по словам президента, пока не время говорить о деталях публично.

Украина абсолютно готова ко всем честным и ко всем действенным шагам ради мира – длительного мира, ради реальной безопасности. Именно Россия не готова. Именно Россию надо заставлять. И это происходит,

– подытожил он.

К слову, Украина также продолжит увеличивать собственное производство оружия и развитие оборонных проектов – собственно украинских и совместных с партнерами. Это одна из приоритетных задач для обновленного правительства.

Напомним, накануне именно Германия получила положительные сигналы из США относительно возможной продажи Украине систем Patriot. На фоне этого министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля отправился в Вашингтон с официальным визитом.