Об этом заявил представитель МИД ФРГ, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о закупке Patriot для Украины?

По словам представителя, стороны сейчас обсуждают детали.

Сейчас ведутся обсуждения об условиях реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться,

– сказал он.

На фоне этого министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля отправился в Вашингтон с официальным визитом. Там он планирует провести переговоры с американским коллегой, главой Пентагона Питом Гегсетом.

Ожидается, что ключевой темой встречи станет усиление поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Напомним, как сообщало издание Bloomberg, Германия планирует купить две системы Patriot для Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".