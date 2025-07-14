Часть передавали Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Куда Германия подела свои системы Patriot?

Три батареи были переданы Украине – частично в сотрудничестве с Нидерландами. Еще две – арендованы Польшей. Одна постоянно используется для учений или находится в ремонте, поэтому не считается среди боевых. В результате Германия имеет всего шесть систем, находящихся на боевом дежурстве.

История с передачей батарей Польше началась еще в марте 2022 года, когда Германия временно развернула два комплекса Patriot и свои истребители Eurofighter на территории Польши на фоне роста угроз. Однако уже в июле они были выведены. А в ноябре Берлин предложил Варшаве официально взять системы в аренду. Эта сделка оказалась выгодной Германии, ведь позволила сэкономить на обслуживании техники.

В то время польская сторона призвала передать системы непосредственно Украине, однако Берлин настаивал на необходимости согласования такого шага с НАТО. В декабре 2022 года Варшава все же приняла предложение, но глава минобороны Польши Мариуш Блащак тогда в очередной раз подчеркнул, что лучшее решение – усилить ими украинское ПВО.

Усиление украинской ПВО этими комплексами таки произошло в апреле 2023 года. Фактически подготовка украинских операторов системы началась через несколько месяцев после решения Берлина о передаче двух батарей Patriot в аренду полякам. То есть в целом решение передавать Patriot в Украину, было принято почти сразу после сдачи двух ЗРК в аренду.

Есть предположение, что арендованные Польшей комплексы могли быть размещены для охраны хаба в Жешуве, через который поставляется помощь Украине. Это могло быть условием для его функционирования.

Сегодняшнее заявление Писториуса, вероятно, направлено на то, чтобы объяснить общественности и партнерам, почему Берлин пока не может предоставить Украине больше систем Patriot.

Напомним, во время своего интервью Писториус отметил, что Берлин уже передал Украине три из двенадцати имеющихся систем Patriot. Сейчас у Германии осталось только шесть. В то же время Германия хотела бы купить две системы для Украины в США.