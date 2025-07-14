Такое решение Писториус объяснил тем, что у Германии осталось немного вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Financial Times.

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Что сказал Писториус о предоставлении помощи Украине?

Во время своего интервью Писториус отметил, что Берлин уже передал Украине три из двенадцати имеющихся систем Patriot. Сейчас у Германии осталось только шесть, поскольку еще две установки предоставили Польше, а одна постоянно недоступна из-за техобслуживания или обучения.

Это действительно очень мало, особенно учитывая цели НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем отдать больше,

– объяснил глава минобороны Германии.

Он добавил, что планирует обсудить с главой Пентагона Питом Гегсетом свою предыдущую инициативу – позволить Германии закупить для Украины две системы Patriot в США. В то же время Писториус отметил, что Германия не будет передавать Украине и дальнобойные ракеты Taurus.

Однако ранее он заявил, что Берлин будет участвовать в финансировании производства дальнобойного оружия для Киева и будет сотрудничать с Украиной по ПВО системах Iris-T.