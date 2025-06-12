Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Бориса Писториуса во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Что будет с ракетами Taurus и что предлагает Германия

По словам Писториуса, Германия не рассматривает поставки Украине ракет Taurus.

"Вы задали вопрос, рассматриваем ли мы... Я отвечаю вам – нет", – сказал он.

Зато Берлин будет участвовать в финансировании производства дальнобойного оружия для Украины.

Мы подписали определенные договоренности, которые это будут гарантировать. Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 миллиарда евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 миллиардов эту помощь. (Хотим – 24 Канал) добавить еще 1,9 миллиарда евро, это еще окончательно не решено,

– указал он.