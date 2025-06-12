Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

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Що буде з ракетами Taurus і що пропонує Німеччина

За словами Пісторіуса, Німеччина не розглядає постачання Україні ракет Taurus.

"Ви поставили питання, чи ми розглядаємо… Я відповідаю вам – ні", – сказав він.

Натомість Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для Києва як на території України, так і на території Німеччини..

Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології, ракети,

– вказав президент України.

Окрім цього Володимир Зеленський прокоментував співпрацю з Берліном щодо ППО. Він наголосив, що Україна розуміє план постачання систем Iris-T від Німеччини, зазначивши, що він розрахований на наступні 3 роки.

За словами президента, це не означає, що війна буде стільки років, проте необхідні системи ППО, щоб захищати спокій українців.