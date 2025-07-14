Таке рішення Пісторіус пояснив тим, що в Німеччини залишилось небагато озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Financial Times.

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Що сказав Пісторіус про надання допомоги Україні?

Під час свого інтерв'ю Пісторіус зазначив, що Берлін вже передав Україні три з дванадцяти наявних систем Patriot. Наразі у Німеччини залишилося лише шість, оскільки ще дві установки надали Польщі, а одна постійно недоступна через техобслуговування або навчання.

Це справді дуже мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо віддати більше,

– пояснив глава міноборони Німеччини.

Він додав, що планує обговорити з очільником Пентагону Пітом Гегсетом свою попередню ініціативу – дозволити Німеччині закупити для України дві системи Patriot у США. Водночас Пісторіус зазначив, що Німеччина не передаватиме Україні й далекобійні ракети Taurus.

Проте раніше він заявив, що Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для Києва та співпрацюватиме з Україною щодо ППО систем Iris-T.