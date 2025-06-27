Писториус выступил на съезде Социал-демократической партии в Берлине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DPA.

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Писториус разнес Путина на партийном съезде

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в защиту курса федерального правительства на укрепление оборонной способности и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

Этот империалист в Кремле (Путин, – 24 Канал) не хочет переговоров, он не хочет мира,

– заявил Писториус.

Он добавил, что для мира нужна готовность обеих сторон.

Он также напомнил о многолетней агрессивной политике Кремля, в частности вторжение в Грузию, аннексию Крыма и полномасштабное вторжение в Украину с "максимально жестокой" войной.

Писториус отдельно обратил внимание на то, что Россия фактически перешла к военной экономике, а ее армия "в следующем году будет вдвое больше, чем до начала войны в Украине".

По мнению Писториуса, именно поэтому для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.