Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Axios. Президент США Дональд Трамп сегодня должен объявить о новом плане военной помощи Украине, что, вероятно, будет включать наступательное оружие.

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Украина получит новое оружие от США

По данным издания, в пакет могут войти ракеты большой дальности, способные поражать цели в глубине территории России, в том числе и в Москве.

Об этом сообщили два источника, близкие к переговорам, однако окончательное решение еще не объявлено. В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил изданию, что "Трамп очень зол на Путина", поэтому его заявление будет "очень агрессивным".

Axios отмечает, что передача наступательного оружия станет настоящим изломом в позиции Трампа, который ранее ограничивался обещаниями предоставить только оборонительное вооружение, во избежание эскалации конфликта. Теперь же чиновники США, Украины и Европы надеются, что новое оружие изменит ход войны и повлияет на расчеты Путина о прекращении огня.

Новая инициатива предусматривает, что европейские страны будут оплачивать произведенное в США оружие, которое затем будут отправлять в Украину. Идею этой схемы предложил президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО две недели назад.

Также Axios пишет, что в течение последних двух недель Трамп был разочарован нежеланием Путина идти на перемирие и активизацией атак по Киеву и другим городам Украины. Переломным моментом стал телефонный разговор 3 июля, когда Путин четко дал понять, что готовит новую волну эскалации и попытку оккупировать территории до админграниц украинских областей.

Он хочет забрать все,

– якобы сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону после разговора, сообщил источник.

В воскресенье вечером Трамп подтвердил журналистам, что новый пакет оружия, который пойдет через европейские страны, будет включать "различные образцы очень современного военного оборудования", в частности батареи ПВО Patriot. Ожидается, что официально об этом будет объявлено уже сегодня.