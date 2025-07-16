Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Оккупанты имели продвижение в Харьковской и Донецкой областях, – DeepState

Какие изменения были на фронте за последние сутки?

У Курской области 15 июля продолжились бои. Без продвижений с обеих сторон.

15 июля продолжились бои. Без продвижений с обеих сторон. Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что ВСУ недавно имели успех в Кондратовке.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что ВСУ недавно имели успех в Кондратовке. На севере Харьковской области россияне наступали, но не продвинулись вперед. То же касается и направления Большого Бурлака .

россияне наступали, но не продвинулись вперед. То же касается и направления . Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Красного Первого.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Красного Первого. Оккупанты также имели успех у Боровой . Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Грековки.

. Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Грековки. На Лиманском, Северском направлениях, а также вблизи Часового Яра продвижений у врага зафиксировано не было.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 16 июля / Карты ISW

Россияне недавно имели успех на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, как российские войска поднимают флаг в Новоспасском. Дополнительные видеозаписи, опубликованы 7 и 14 июля, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в Яблоновке и на юго-восток от Русиного Яра.

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, как российские войска поднимают флаг в Новоспасском. Дополнительные видеозаписи, опубликованы 7 и 14 июля, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в Яблоновке и на юго-восток от Русиного Яра. На Покровском и Новопавловском направлениях враг продолжал наступательные действия, но без успеха. То же касается и направления вблизи Великой Новоселки .

и враг продолжал наступательные действия, но без успеха. То же касается и направления вблизи . Также россияне не продвинулись на Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что украинским военным удалось подвинуть фронт в Сумской области. В то же время враг имел успехи на Купянском и Торецком направлениях, а также вблизи Боровой.