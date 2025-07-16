Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Оккупанты имели продвижение в Харьковской и Донецкой областях, – DeepState

Какие изменения были на фронте за последние сутки?

  • У Курской области 15 июля продолжились бои. Без продвижений с обеих сторон.
  • Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что ВСУ недавно имели успех в Кондратовке.
  • На севере Харьковской области россияне наступали, но не продвинулись вперед. То же касается и направления Большого Бурлака.
  • Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись на север от Красного Первого.
  • Оккупанты также имели успех у Боровой. Российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Грековки.
  • На Лиманском, Северском направлениях, а также вблизи Часового Яра продвижений у врага зафиксировано не было.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 16 июля / Карты ISW

  • Россияне недавно имели успех на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, как российские войска поднимают флаг в Новоспасском. Дополнительные видеозаписи, опубликованы 7 и 14 июля, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись в Яблоновке и на юго-восток от Русиного Яра.
  • На Покровском и Новопавловском направлениях враг продолжал наступательные действия, но без успеха. То же касается и направления вблизи Великой Новоселки.
  • Также россияне не продвинулись на Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что украинским военным удалось подвинуть фронт в Сумской области. В то же время враг имел успехи на Купянском и Торецком направлениях, а также вблизи Боровой.