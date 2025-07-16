Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
До теми Окупанти мали просування у Харківській та Донецькій областях, – DeepState
Які зміни були на фронті за останню добу?
- У Курській області 15 липня продовжилися бої. Без просувань з обох сторін.
- Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 липня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно мали успіх в Кіндратівці.
- На півночі Харківської області росіяни наступали, але не просунулися вперед. Те саме стосується і напрямку Великого Бурлака.
- Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Красного Першого.
- Окупанти також мали успіх біля Борової. Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Греківки.
- На Лиманському, Сіверському напрямках, а також поблизу Часового Яру просувань у ворога зафіксовано не було.
Яка ситуація на фронті станом на 16 липня / Карти ISW
- Росіяни нещодавно мали успіх на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у Новоспаському. Додаткові відеозаписи, опубліковані 7 та 14 липня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися у Яблунівці та на південний схід від Русиного Яру.
- На Покровському та Новопавлівському напрямках ворог продовжував наступальні дії, але без успіху. Те саме стосується і напрямку поблизу Великої Новосілки.
- Також росіяни не просунулися на Гуляйпільському напрямку, на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що українським військовим вдалося посунути фронт у Сумській області. Водночас ворог мав успіхи на Куп'янському та Торецькому напрямках, а також поблизу Борової.