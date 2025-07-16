Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 15 липня.
До теми Обстріли та запеклі бої на Донеччині: карта бойових дій на 15 липня
Де росіянам вдалося просунутися на фронті?
За даними експертів, окупанти мали успіх на Куп'янському напрямку у Харківській області. На Донеччині ворогу вдалося просунутися на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Ворог просунувся біля Амбарного, Удачного, Толстого та Федорівки,
– написали у DeepState.
Яка ситуація біля Амбарного: дивіться на карті
Що відбувається біля Удачного: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Толстого: дивіться на карті
Де проходить лінія бойового зіткнення біля Федорівки: дивіться на карті
До слова, у попередньому оновленні аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували село Багатир на Донеччині. Ворог також просунувся біля Разіного, Новохатського, в Толстому, Олексіївці та Малинівці.