Це пік російської літньої кампанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника об’єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Еспресо".

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На яких напрямках зосередився ворог?

За його словами, найбільш активні спроби прориву фіксуються на Покровському напрямку – у східній частині, ближче до Костянтинівки, а також із боку Новопавлівського напрямку.

"Пік так званої російської літньої кампанії приходиться на Покровський і Новопавлівський напрямки, хоча на і на Лиманському вчора, 13 липня, було достатньо інтенсивно. Бачимо тиск ворога по всій лінії фронту. Але противник робить певні акценти саме на два наступи. Перший – на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки. Другий – наступ з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області. Це два основні напрямки наступу росіян в нашій зоні відповідальності", – прокоментував речник ОСУВ "Хортиця".

Він підкреслив, що загалом російський тиск відчутний уздовж усієї лінії фронту, не лише у зоні відповідальності "Хортиці".