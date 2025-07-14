Это пик российской летней кампании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Эспрессо".

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На каких направлениях сосредоточился враг?

По его словам, наиболее активные попытки прорыва фиксируются на Покровском направлении – в восточной части, ближе к Константиновке, а также со стороны Новопавловского направления.

"Пик так называемой российской летней кампании приходится на Покровское и Новопавловское направления, хотя и на Лиманском вчера, 13 июля, было достаточно интенсивно. Видим давление врага по всей линии фронта. Но противник делает определенные акценты именно на два наступления. Первый – на востоке Покровского направления ближе к Константиновке. Второй – наступление с Новопавловского направления до границ Днепропетровской области. Это два основных направления наступления россиян в нашей зоне ответственности", – прокомментировал представитель ОСУВ "Хортица".

Он подчеркнул, что в целом российское давление ощутимо вдоль всей линии фронта, не только в зоне ответственности "Хортицы".