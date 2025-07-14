О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 7 по 13 июля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Интересно О книге как терапии, Бога на войне и жертву добровольцев: интервью с военным Артуром Дронем

Динамика боевых действий

На прошлой неделе российские войска усилили свои атаки на фронте и в целом в течение недели произошло 1 384 боевые столкновения. На Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях количество штурмов возросло по сравнению с предыдущей неделей. Также в несколько раз возросла активность врага на Херсонщине. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 453 атаки;

Лиманское направление – 198 атак;

Новопавловское направление – 179 атак;

Сумское направление – 109 атак;

Харьковское направление – 78 атак;

Торецкое направление – 67 атак;

Северское направление – 51 атака;

Приднепровское направление – 43 атаки;

Купянское направление – 42 атаки;

Краматорское направление – 31 атака;

Ореховское направление – 10 атак;

Гуляйпольское направление – 6 атак.

Несмотря на вражеские атаки, линия боевого соприкосновения не изменилась на Сумском, Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках фронта говорим далее.

Продвижение врага на Харьковщине

Несмотря на уменьшение количества атак на Харьковском направлении, ситуация на этом участке все еще остается сложной. В первую очередь Силы обороны остановили любые российские попытки продвинуться в районе села Меловое, которое враг занял неделей ранее.

Однако вражеские войска имели успех в районе Каменки и Красного Первого, где и продвинулись вперед.





Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время продолжаются бои севернее Купянска. Попытки россиян улучшить свое положение в Кондрашовке не достигли успеха, однако россияне прорвались в Радьковку и продвинулись там. Далее враг атакует в сторону села Мирное, что можно рассматривать как попытку окружить Купянск.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Ожесточенные бои на Лиманском направлении

Лиманское направление сейчас является самым горячим после Покровского. Только на прошлой неделе враг совершил почти 200 атак на позиции Сил обороны. Ранее врагу удалось продвинуться в село Карповка, однако россиянам не удается форсировать реку Нитриус, поэтому они пытаются давить на флангах.

На прошлой неделе оккупанты захватили село Зеленая Долина и продвинулись возле него, а также продвинулись возле Грековки на Луганщине. Цель россиян – дойти до юга Оскольского водохранилища в районе села Яцковка и Рубцы, чтобы окружить весь гарнизон Сил обороны на левом берегу водохранилища.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Россия оккупировала Белогоровку

Северское направление остается сложным участком фронта, ведь враг нацелен на захват Северска для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

Одним из форпостов на этом участке было село Белогоровка Луганской области – этот населенный пункт непродолжительное время был оккупирован в 2022 году и с тех пор россияне пытались повторно его захватить. На прошлой неделе Россия оккупировала Белогоровку или скорее то, что осталось от села после почти 3 лет постоянных боев. На Северском направлении Белогоровка была последним населенным пунктом Луганщины.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян к Константиновке и бои за Торецк

На Торецком направлении тяжелые бои продолжаются в самом Торецке и на флангах в направлении Константиновки. На прошлой неделе россияне продвинулись в Торецке, зашли в Дылеевку, продвинулись в Леонидовке, оккупировали Зарю, подошли под Александро-Калиново и Яблоновку. Расстояние от фронта до Константиновки – менее 9 километров. При этом сам город россияне уничтожают КАБами, артиллерией и FPV-дронами.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Россия окружает Покровск

Осложняется ситуация на Покровском направлении. На прошлой неделе российские войска продвинулись в направлении Покровска в районе села Шевченко. Однако россияне делают ставку именно на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.

На прошлой неделе россияне оккупировали село Разино и прорвались в Новоторецкое, что на северо-востоке от Покровска. Оккупанты пытаются двигаться на запад в направлении Днепропетровщины. Однако активность россиян на этом участке создает угрозы не только для Покровска и Мирнограда. На прошлой неделе из-за приближения линии фронта в Доброполье враг начал применять FPV-дроны для ударов по городу. Например, только за день 8 июля россияне применили 40 дронов для ударов по Доброполью. Также под постоянными атаками трасса Доброполье – Краматорск.

Сейчас расстояние от фронта до Доброполья – 15 километров. Не исключено, что город станет одним из направлений дальнейшего наступления россиян.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении продолжаются стремительные продвижения вражеских войск. На прошлой неделе враг оккупировал села Звезда, Ялта, Поддубное, продвинулся в Мирном, Толстом, Комаре и у Воскресенки.

Более того, после оккупации села Ялта линия фронта дошла под административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Однако по словам представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова на территории Днепропетровщины российских войск нет, несмотря на многочисленные заявления оккупантов о якобы закреплении там. Однако прилегающие к админгранице села сейчас страдают от постоянных ударов и обстрелов.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Юге

Вражеская активность в Запорожской области идет на спад, однако на Ореховском направлении россияне нацелились на село Каменское, где на прошлой неделе россияне снова захватили несколько позиций и продвинулись вперед. Также россияне продвинулись в селе Плавни.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

На Херсонщине тем временем наблюдается исключительный рост российской активности. Если раньше на Приднепровском направлении было едва ли не меньше боевых столкновений, то на прошлой неделе там было больше атак чем на Краматорском или Купянском направлениях. Основными участками российских штурмов стали село Антоновка и остров Белогрудый. С чем связана такая активизация россиян на направлении – пока неизвестно. Однако линия соприкосновения изменений не претерпела.

На прошлой неделе весь мир всколыхнуло убийство россиянами младенца на Херсонщине – Диме был только 1 год и 2 месяца. Российский дрон убил его в селе Правдиное. Россияне продолжают "сафари" на гражданских на прифронтовых территориях, более того – новые операторы БпЛА таким образом "учатся". Это еще одно свидетельство того, против кого нашему государству приходится воевать. Враг не собирается останавливаться и делает все для нашего уничтожения. Мы же должны делать все для того, чтобы россияне ушли с нашей земли. Самое простое, что можно сделать для этого прямо сейчас – поддержать сбор на нужды Сил обороны Украины. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.