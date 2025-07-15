Загалом за минулу добу відбулось 185 боєзіткнень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни просунулися одразу на 4 напрямках: огляд фронту та карти ISW

Яка ситуація на фронті 15 липня?

Противник завдав по українських позиціях та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 КАБи. Крім цього, здійснив 5 521 обстріл, з них 90 – із РСЗВ. Для ураження залучив 3 842 дрони-камікадзе.

Сил оборони України уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п'ять пунктів управління росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаударів, скинув 39 КАБів, здійснив 372 обстріли, зокрема дев'ять – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п'ять разів наступав в районах Вовчанська та Зеленого.

Бойові дії на Харківщині: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося шість атак окупантів. ЗСУ відбивали штурми противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

Бої біля Лиману: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбито 11 ворожих атак. Загарбники намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

На Покровському напрямку ЗСУ стримали 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

Ситуація на покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника у районах Новохатського, Запоріжжя, Комара, Мирного, Піддубного, Новосілки, Новопілля, Воскресенки, Вільного Поля, Шевченка, Зеленого Поля та Темирівки. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Дніпропетровщині: дивіться карту

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам'янського. Також на Придніпровському напрямку агресор провів дев'ять безуспішних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксується.

До слова, протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1 230 окупантів і знищили 430 одиниць ворожого озброєння та техніки.