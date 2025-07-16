Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Що відбувається на фронті 16 липня?
За добу окупанти завдали двох ракетних і 54 авіаударів, скинувши 86 керованих авіабомб, а також здійснили 5574 обстріли, з яких 68 – з реактивних систем залпового вогню, і застосували 3869 дронів-камікадзе.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 бойове зіткнення. Росіяни завдали 10 авіаударів (23 керовані авіабомби), здійснили 363 обстріли, зокрема 10 – з РСЗВ.
На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили 7 атак противника поблизу Вовчанська, Красного Першого та Строївки.
На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 атак у районах Степової Новоселівки, Загризового, Піщаного та в бік Куп’янська.
На Лиманському напрямку противник 25 разів намагався просунутися біля Нового Миру, Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у бік Шандриголового та Серебрянки.
Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку відбито 3 штурми ворога поблизу Григорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку зареєстровано 7 боєзіткнень у районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.
На Торецькому напрямку Ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 штурмів агресора в районах Миколаївки, Шевченка, Молодецького, Горіхового, Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Родинського, Покровська, Муравки, Філії, Дачного.
Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку відбито 27 атак у районах Запоріжжя, Піддубного, Лісного, Мирного, Маліївки, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, а також у бік Комишувахи, Темирівки, Новохатського.
На Гуляйпільському напрямку зупинено одну атаку росіян поблизу Малинівки
На Оріхівському напрямку ворог намагався атакувати біля Новоданилівки
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 8 атак у районі Антонівського мосту та біля островів Козульський і Забич.
На Волинському і Подільському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, що станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. лише за минулу добу безглузді амбіції Кремля коштували життів 1170 російських солдатів.