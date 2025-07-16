Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ мали успіхи на Сумщині, а росіяни – на Харківщині та Донеччині: огляд і карти фронту від ISW

Що відбувається на фронті 16 липня?

За добу окупанти завдали двох ракетних і 54 авіаударів, скинувши 86 керованих авіабомб, а також здійснили 5574 обстріли, з яких 68 – з реактивних систем залпового вогню, і застосували 3869 дронів-камікадзе.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 бойове зіткнення. Росіяни завдали 10 авіаударів (23 керовані авіабомби), здійснили 363 обстріли, зокрема 10 – з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили 7 атак противника поблизу Вовчанська, Красного Першого та Строївки.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 5 атак у районах Степової Новоселівки, Загризового, Піщаного та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник 25 разів намагався просунутися біля Нового Миру, Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, а також у бік Шандриголового та Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбито 3 штурми ворога поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зареєстровано 7 боєзіткнень у районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку Ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 штурмів агресора в районах Миколаївки, Шевченка, Молодецького, Горіхового, Попового Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Олексіївки, а також у напрямку Родинського, Покровська, Муравки, Філії, Дачного.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку відбито 27 атак у районах Запоріжжя, Піддубного, Лісного, Мирного, Маліївки, Шевченка, Новосілки, Зеленого Поля, а також у бік Комишувахи, Темирівки, Новохатського.

На Гуляйпільському напрямку зупинено одну атаку росіян поблизу Малинівки

На Оріхівському напрямку ворог намагався атакувати біля Новоданилівки

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 8 атак у районі Антонівського мосту та біля островів Козульський і Забич.

На Волинському і Подільському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Нагадаємо, що станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. лише за минулу добу безглузді амбіції Кремля коштували життів 1170 російських солдатів.