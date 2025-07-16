Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте 16 июля?

За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 54 авиаударов, сбросив 86 управляемых авиабомб, а также совершили 5574 обстрела, из которых 68 – из реактивных систем залпового огня, и применили 3869 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боевое столкновение. Россияне нанесли 10 авиаударов (23 управляемые авиабомбы), осуществили 363 обстрела, в том числе 10 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском Силы обороны отбили 7 атак противника вблизи Волчанска, Красного Первого и Строевки.

На Купянском направлении россияне совершили 5 атак в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Песчаного и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник 25 раз пытался продвинуться у Нового Мира, Новое Мира Новоегоровки, Грековки, Карповки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в сторону Шандриголового и Серебрянки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении вотбито 3 штурма врага вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зарегистрировано 7 боестолкновений в районах Предтечиного, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении Враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 60 штурмов агрессора в районах Николаевки, Шевченко, Молодецкого, Орехового, Попового Яра, Новоэкономического, Миролюбовки, Лысовки, Котлиного, Звериного, Удачного, Алексеевки, а также в направлении Родинского, Покровска, Муравки, Филиала, Дачного.

Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении отражено 27 атак в районах Запорожья, Поддубного, Лесного, Мирного, Малиевки, Шевченко, Новоселки, Зеленого Поля, а также в сторону Камышевахи, Темировки, Новохатского.

На Гуляйпольском направлении остановлена одна атака россиян вблизи Малиновки

На Ореховском направлении враг пытался атаковать возле Новоданиловки

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили 8 атак в районе Антоновского моста и у островов Козульский и Забич.

На Волынском и Подольском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Напомним, что по состоянию на 16 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 037 460 военных. только за минувшие сутки бессмысленные амбиции Кремля стоили жизней 1170 российских солдат.