По состоянию на 16 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 037 460 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России по состоянию на 16 июля?

Личного состава – около 1 037 460 (+1170),

танков – 11 025 (+3),

боевых бронированных машин – 22 995 (+2),

артиллерийских систем – 30 395 (+49),

РСЗВ – 1 440 (+0),

средств ПВО – 1 196 (+2),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284),

крылатых ракет – 3 491 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82),

специальной техники – 3 932 (+0).



Потери врага на 16 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ