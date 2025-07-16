По состоянию на 16 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 037 460 военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России по состоянию на 16 июля?

  • Личного состава – около 1 037 460 (+1170),
  • танков – 11 025 (+3),
  • боевых бронированных машин – 22 995 (+2),
  • артиллерийских систем – 30 395 (+49),
  • РСЗВ – 1 440 (+0),
  • средств ПВО – 1 196 (+2),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284),
  • крылатых ракет – 3 491 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82),
  • специальной техники – 3 932 (+0).


Потери врага на 16 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ