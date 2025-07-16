Станом на 16 липня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 037 460 військових. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії станом на 16 липня?
- Особового складу – близько 1 037 460 (+1170),
- танків – 11 025 (+3),
- бойових броньованих машин – 22 995 (+2),
- артилерійських систем – 30 395 (+49),
- РСЗВ – 1 440 (+0),
- засобів ППО – 1 196 (+2),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284),
- крилатих ракет – 3 491 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82),
- спеціальної техніки – 3 932 (+0).
Втрати ворога на 16 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ