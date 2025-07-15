Станом на ранок 15 липня втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищили 1 036 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати ворога на 15 липня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1036290 (+1230),
  • танків – 11022 (+3),
  • бойових броньованих машин – 22993 (+6),
  • артилерійських систем – 30346 (+52),
  • РСЗВ – 1440 (+2),
  • засобів ППО – 1194 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245),
  • крилатих ракет – 3491 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55147 (+122),
  • спеціальної техніки – 3932 (+0).

Втрати ворога на 15 липня 2025 рокуВтрати ворога на 15 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ