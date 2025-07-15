По состоянию на утро 15 июля потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 1 036 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага на 15 июля 2025 года?
- Личного состава – около 1036290 (+1230),
- танков – 11022 (+3),
- боевых бронированных машин – 22993 (+6),
- артиллерийских систем – 30346 (+52),
- РСЗО – 1440 (+2),
- средств ПВО – 1194 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 45880 (+245),
- крылатых ракет – 3491 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55147 (+122),
- специальной техники – 3932 (+0).
Потери врага на 15 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ