Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рютте.

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Рютте о российских потерях

По словам генсека Альянса, с начала 2025 года страна-агрессор понесла ужасные потери на поле боя в Украине.

100 тысяч российских солдат погибло на поле боя с этого января. 100 тысяч российских военных! Это то, что Путин сейчас делает,

– сказал он.

Кстати, со ссылкой на BBC известно, что, кроме россиян, на фронте погибло кроме россиян более 500 иностранцев из 28 стран, которые присоединились к российским вооруженным формированиям в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения. Интересно, что они не имели российского гражданства на момент заключения контракта.

По данным журналистов, наибольшие потери приходятся на Северную Корею. Южнокорейская разведка оценивает, что Россия потеряла около 600 солдат из КНДР, но точная информация остается недоступной.