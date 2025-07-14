Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рютте.

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Рютте про російські втрати

За словами генсека Альянсу, від початку 2025 року країна-агресорка понесла жахливі втрати на полі бою в Україні.

100 тисяч російських солдатів загинуло на полі бою від цього січня. 100 тисяч російських військових! Це те, що Путін наразі робить,

– сказав він.

До речі, з посиланням на BBC відомо, що, крім росіян, на фронті загинуло понад 500 іноземців із 28 країн, які приєдналися до російських збройних формувань у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Цікаво, що вони не мали російського громадянства на момент укладення контракту.

За даними журналістів, найбільші втрати припадають на Північну Корею. Південнокорейська розвідка оцінює, що Росія втратила близько 600 солдатів із КНДР, але точна інформація залишається недоступною.