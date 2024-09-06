В далеком Вашингтоне происходит странная игра. Пока Украина буквально борется с подчиненными президента Байдена за право расширения радиуса действия предоставляемого США оружия и оружия союзников по НАТО, в уважаемых американских СМИ появляется сенсационная новость о том, что Пентагон и Белый дом вроде бы близки к тому, чтобы предоставить Украине просто роскошные ракеты AGM-158 JASSM к истребителям F-16.

Что это за оружие и на что оно способно – рассказывает 24 Канал.

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Когда Украине могут передать JASSM и почему они могут изменить ход войны

В августе издание Politico сообщило, что администрация Байдена вроде бы открыта для предоставления Украине JASSM, а уже 3 сентября о едва ли не финальной стадии переговоров с Украиной относительно крылатых ракет большой дальности JASSM написали журналисты Reuters.

При этом Белый дом никак пока эти новости не комментирует, тогда как президент Украины 6 сентября лично поехал на встречу в формате "Рамштайн", что очевидно свидетельствует о потенциальных не банальных решениях.

Автор статьи на Reuters Патриция Зенгерле со ссылкой на сразу три неназванные, но очень официальные и респектабельные источники, проинформировала, что соглашение практически заключено и будет подписано в ближайшие недели, но Украине все же придется подождать several months, поскольку США решают технические вопросы.

То есть имеем мемные 2 – 3 недели, чтобы потом подождать 2 – 3 месяца. Эти несколько месяцев удивительно совпадают с завершением президентской гонки в Америке, поэтому легко могут быть политической игрой, однако если это действительно так, то появление ракет JASSM в достаточном количестве на вооружении Украины сможет реально изменить ход войны и изменить ее стратегический ландшафт.

Хотя JASSM являются более совершенными, чем любое другое оружие противостояния, что есть на вооружении Украины, и обеспечат расширенные возможности, но их самое большое преимущество заключается в том, что правительство США может обеспечить постоянный поток этого оружия, что значительно расширит количество приоритетных целей, которые Украина сможет поражать в глубоком тылу врага,

– автор The WarZone Тайлер Роговей объясняет, чем важны для Украины ракеты JASSM.



Радиус поражения ракеты JASSM дальностью 370 километров / Инфографика WP

AGM-158 JASSM – основные характеристики

производитель – Lockheed Martin Corp (США),

тип – крылатая ракета большой дальности (на самом деле – средней, хотя JASSM имеет также и дальнобойный вариант (даже 2),

класс – "воздух – поверхность", есть опция пусков с суши,

дальность – 370 километров (базовая), новые модели могут лететь на 800 километров, а AGM-158 JASSM-ER – вообще на 1000 километров,

длина – 4 метра,

вес боевой части – 450 килограммов,

навигационная система – инерциальная и GPS,

конечная система наведения – инфракрасная визуализация вместе с технологией сопоставления изображения,

точность попадания +/- 3 метра,

цена – 1 миллион долларов (более старые ракеты будут дешевле, возможно, значительно дешевле, ведь у них выходит срок хранения).

Обратите внимание! По другим данным, самые новые модели могли подорожать, а одна ракета может стоить даже до 7,6 миллиона долларов за единицу.



Характеристики ракеты JASSM / Инфографика Kyiv Post

JASSM – почему это страшное оружие

Проект JASSM стартовал в середине 1980-х почти под конец холодной войны, а после победы США в ней активно совершенствовался и масштабировался.

AGM-158A – это ракета разработки начала 2000-х (производство завершено в 2021 году), AGM-158B – середины 2010-х. То есть имеем дело с актуальным и современным оружием.

Дальность JASSM (Joint Air-To-Surface Standoff Missile, то есть общевойсковая ракета класса "воздух – земля") и их особая малозаметность на уровне неуязвимости для российских радаров и систем ПВО дают возможность поражать цели на расстоянии около 300 километров, на территории вглубь России. В частности, по меньшей мере 30 авиабаз, которые агрессор использует для безостановочного сброса КАБов и террора против мирного населения Украины.



Ракета JASSM / Фото USAF

Да, это настоящая стелс-ракета, и если у россиян возникли очень большие проблемы с перехватом Storm Shadow, то более "живучая" американская JASSM вообще будет, как сказал бы Виталий Кличко, "шастать" по российским тылам как родная.

Западные эксперты называют JASSM "ракетой глубокого проникновения". Такое определение говорит само за себя и не предвещает ничего хорошего России.

Как работает JASSM: смотрите видео

Полет JASSM можно программировать так, что он станет страшным сном для ПВО, ракеты могут лететь близко к земле и совершать круговые маршруты, чтобы обходить системы противовоздушной обороны. В условиях, когда Россия не может закрыть своим ПВО/ПРО все, это выглядит просто как джекпот, ведь сбивать американские ракеты придется собственно российскими аэродромами и базами, а не ракетами-перехватчиками.

Несколько лет назад, после инцидентов с применением химического оружия по Сирии было выпущено много ракет, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, а возможно, и ни одной. Я бы ожидал, что тщательно спланированные траектории полета ракет позволят JASSM быть эффективной почти в любой точке зоны боевых действий,

– эксперт Джордж Уильям Герберт из Института международных исследований Миддлбери объясняет Reuters преимущества американских ракет и оценивает шансы россиян от них спастись.

Сейчас JASSM могут использовать самолеты F16, которых в Украине менее 10, но их количество возрастет в разы до конца года. Кроме того, американские чиновники утверждают, что есть реальная и быстрая возможность адаптировать ракеты под имеющиеся самолеты Воздушных сил.

В частности, говорится о МиГ-29, Су-24 и Су-27. Отметим, что в Украине уже есть успех в локализации такого уровня. Говорится о франко-британских ракетах Storm Shadow и SCALP-EG, которые являются близкими родственниками JASSM.

Кроме F-16, носителями ракет JASSM являются и другие американские самолеты F-15, B-1B, B-2, B-52H, F-35, однако в обозримом будущем Украине точно не стоит на них рассчитывать.



F-16 ВВС США испытывает JASSM во время учений / Фото ВВС США

Если кто-то спросит, как эта бодрая и откровенная ястребиная информация сопоставляется с чрезмерной осторожностью действующей администрации, которая в своем маниакальном желании деэскалации уже несколько лет буквально выкручивает руки украинскому сопротивлению, то ответа нет.

Зато есть статьи Politico и Reuters, а также "несколько месяцев", чтобы проверить надежность этих источников. С другой стороны, для JASSM пока хватает целей и на территории Украины, поэтому "глубокое проникновение" в Крым и Донецк почти гарантировано, а вот ситуация с Воронежем пока под вопросом. К сожалению.

Также отметим, что само по себе появление ракет JASSM не изменит ситуации, все будет решать их количество, а также количество носителей. Для этого их счет должен пойти на сотни (в США их тысячи, эксперты говорят о минимум 12 000 JASSM всех модификаций). И ракет, и самолетов немало на американских складах и базах, однако, из-за политических обстоятельств все это пока просто пылится.

Более того, у многих из них приближается к концу срок годности, поэтому предоставление их Украине де-факто убережет США от головной боли, связанной с их ремонтом или утилизацией.



Ракеты предоставят украинским ВВС возможности, которые имеют немногие страны / Фото ВВС США

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И если для США значительная часть "армейского добра" – лишнее бремя, то для Украины вместе с ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG, а также украинскими разработками "Нептун", "Паляница" и пока не названной баллистической ракетой ("Гром-2") американские ракеты JASSM могут создать большой кулак нашей "длинной руки".

Поэтому нужна политическая воля и постоянное давление со стороны Украины и ее союзников. С последним сейчас все хорошо, а это значит, что будем ждать положительного результата.