Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии до 370 километров. Об этом пишет Military Watch Magazine, ссылаясь на источники, передает 24 Канал.

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Что США могут отправить Украине?

Американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, предназначены для поражения хорошо защищенных наземных целей, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Журнал пишет, что в случае передачи ими вооружат украинские F-16. Соответствующая информация появилась после сообщений СМИ, что США рассматривают вопрос об отправке ракет дальней дальности, способных поражать цели вглубь России.

Это также тесно связано с заявлением президента Трампа о том, что он разрешит поставку Украине еще одной системы ПВО Patriot. Президент тогда намекнул на поставку других передовых систем вооружения,

– пишет издание.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что в ближайшие дни ожидает рекордного потока оружия в Украину. Кроме этого, он отметил, что США вскоре могут принять разрушительные санкции против России, которых еще никогда не было.