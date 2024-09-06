У далекому Вашингтоні відбувається дивна гра. Поки Україна буквально бореться з підлеглими президента Байдена за право розширення радіусу дії наданої США зброї та зброї союзників по НАТО, у поважних американських ЗМІ з'являється сенсаційна новина про те, що Пентагон і Білий дім начебто близькі до того, щоб надати Україні просто розкішні ракети AGM-158 JASSM до винищувачів F-16.

Що це за зброя та на що вона здатна – розповідає 24 Канал.

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Коли Україні можуть передати JASSM і чому вони можуть змінити хід війни

У серпні видання Politico повідомило, що адміністрація Байдена начебто відкрита для надання Україні JASSM, а вже 3 вересня про ледь не фінальну стадію переговорів з Україною щодо крилатих ракет великої дальності JASSM написали журналісти Reuters.

При цьому Білий дім ніяк наразі ці новини не коментує, натомість президент України 6 вересня особисто поїхав на зустріч у форматі "Рамштайн", що вочевидь свідчить про потенційні не банальні рішення.

Авторка статті на Reuters Патриція Зенгерле з посиланням на відразу три неназвані, але дуже офіційні та респектабельні джерела, поінформувала, що угода практично укладена й буде підписана найближчими тижнями, але Україні все ж доведеться почекати several months, оскільки США розв'язують технічні питання.

Тобто маємо мемні 2 – 3 тижні, щоб потім почекати 2 – 3 місяці. Ці декілька місяців на диво збігаються із завершенням президентських перегонів в Америці, тому легко можуть бути політичною грою, проте якщо це дійсно так, то поява ракет JASSM в достатній кількості на озброєнні України зможе реально змінити хід війни та змінити її стратегічний ландшафт.

Хоча JASSM є більш досконалими, ніж будь-яка інша зброя протистояння, що є на озброєнні України, і забезпечать розширені можливості, але їхня найбільша перевага полягає в тому, що уряд США може забезпечити постійний потік цієї зброї, що значно розширить кількість пріоритетних цілей, які Україна зможе вражати в глибокому тилу ворога,

– автор The WarZone Тайлер Роговей пояснює, чим важливі для України ракети JASSM.



Радіус ураження ракети JASSM дальністю 370 кілометрів / Інфографіка WP

AGM-158 JASSM – основні характеристики

виробник – Lockheed Martin Corp (США),

тип – крилата ракета великої дальності (насправді – середньої, хоча JASSM має також і далекобійний варіант (навіть 2),

клас – "повітря – поверхня", є опція пусків з суходолу,

дальність – 370 кілометрів (базова), нові моделі можуть летіти на 800 кілометрів, а AGM-158 JASSM-ER – взагалі на 1000 кілометрів,

довжина – 4 метри,

вага бойової частини – 450 кілограмів,

навігаційна система – інерціальна та GPS,

кінцева система наведення – інфрачервона візуалізація разом з технологією зіставлення зображення,

точність влучання +/- 3 метри,

ціна – 1 мільйон доларів (старіші ракети будуть дешевші, можливо, значно дешевші, адже в них закінчується термін зберігання).

Зверніть увагу! За іншими даними, найновіші моделі могли подорожчати, а одна ракета може коштувати навіть до 7,6 мільйона доларів за одиницю.



Характеристики ракети JASSM / Інфографіка Kyiv Post

JASSM – чому це страшна зброя

Проєкт JASSM стартував у середині 1980-их майже під кінець холодної війни, а після перемоги США в ній активно вдосконалювався та масштабувався.

AGM-158A – це ракета розробки початку 2000-х (виробництво завершено у 2021 році), AGM-158B – середини 2010-х. Тобто маємо справу з актуальною та сучасною зброєю.

Дальність JASSM (Joint Air-To-Surface Standoff Missile, тобто загальновійськова ракета класу "повітря – земля") та їхня особлива малопомітність на рівні невразливості для російських радарів і систем ППО дають можливість вражати цілі на відстані близько 300 кілометрів, на території вглиб Росії. Зокрема, щонайменше 30 авіабаз, які агресор використовує для беззупинного скидання КАБів і терору проти мирного населення України.



Ракета JASSM / Фото USAF

Так, це справжня стелс-ракета, і якщо в росіян виникли дуже великі проблеми з перехопленням Storm Shadow, то більш "живуча" американська JASSM взагалі буде, як сказав би Віталій Кличко, "шастати" по російських тилах як рідна.

Західні експерти називають JASSM "ракетою глибокого проникнення". Таке визначання говорить саме за себе і не віщує нічого доброго Росії.

Як працює JASSM: дивіться відео

Політ JASSM можна програмувати так, що він стане страшним сном для ППО, ракети можуть летіти близько до землі та здійснювати кругові маршрути, щоб оминати системи протиповітряної оборони. В умовах, коли Росія не може закрити своїм ППО/ПРО все, це виглядає просто як джек-пот, адже збивати американські ракети доведеться власне російськими аеродромами та базами, а не ракетами-перехоплювачами.

Кілька років тому, після інцидентів із застосуванням хімічної зброї по Сирії було випущено багато ракет, і російські системи ППО в країні не змогли збити багато з них, а можливо, і жодної. Я б очікував, що ретельно сплановані траєкторії польоту ракет дозволять JASSM бути ефективною майже в будь-якій точці зони бойових дій,

– експерт Джордж Вільям Герберт з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері пояснює Reuters переваги американських ракет і оцінює шанси росіян від них врятуватись.

Наразі JASSM можуть використовувати літаки F16, яких в України менш як 10, але їхня кількість зросте в рази до кінця року. Крім того, американські посадовці стверджують, що є реальна та швидка можливість адаптувати ракети під наявні літаки Повітряних сил.

Зокрема, мовиться про МіГ-29, Су-24 і Су-27. Зазначимо, що в України вже є успіх в локалізації такого рівня. Мовиться про франко-британські ракети Storm Shadow і SCALP-EG, які є близькими родичами JASSM.

Крім F-16, носіями ракет JASSM є й інші американські літаки F-15, B-1B, B-2, B-52H, F-35, проте в осяжному майбутньому Україні точно не варто на них розраховувати.



F-16 ВПС США випробовує JASSM під час навчань / Фото ВПС США

Якщо хтось запитає, як ця бадьора та відверта яструбина інформація зіставляється з надмірною обережністю чинної адміністрації, яка у своєму маніакальному бажанні деескалації вже декілька років буквально викручує руки українському спротиву, то відповіді немає.

Натомість є статті Politico та Reuters, а також "декілька місяців", щоб перевірити надійність цих джерел. З іншого боку, для JASSM наразі вистачає цілей і на території України, тому "глибоке проникнення" до Криму та Донецька майже гарантоване, а от ситуація з Воронєжом наразі під питанням. На жаль.

Також зазначимо, що сама по собі поява ракет JASSM не змінить ситуації, все вирішуватиме їхня кількість, а також кількість носіїв. Для цього їхній рахунок має піти на сотні (у США їх тисячі, експерти кажуть про мінімум 12 000 JASSM всіх модифікацій). І ракет, і літаків чимало на американських складах і базах, проте, через політичні обставити все це наразі просто припадає пилом.

Ба більше, у багатьох з них наближаються до кінця термін придатності, тому надання їх Україні де-факто вбереже США від головного болю, пов'язаного з їхнім ремонтом чи утилізацією.



Ракети нададуть українським ВПС можливості, які мають небагато країн / Фото ВПС США

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І якщо для США значна частина "армійського добра" – зайвий тягар, то для України разом з ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG, а також українськими розробками "Нептун", "Паляниця" та поки не названою балістичною ракетою ("Грім-2") американські ракети JASSM можуть створити великий кулак нашої "довгої руки".

Тому потрібна політична воля і постійний тиск з боку України та її союзників. З останнім нині все добре, а це означає, що будемо чекати на позитивний результат.