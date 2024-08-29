27 серпня 2024 року на форумі "Україна. 2024. Незалежність" під час пресконференції президент Зеленський повідомив про успішні випробування української балістичної ракети. Деталей український лідер не розкрив, проте деякі деталі та обґрунтовані припущення щодо цієї зброї вже з'явились.

24 Канал зібрав все, що відомо про українську балістику та її можливі характеристики.

Читайте також Що стоїть за заявою Президента про українську балістичну ракету

Як працює балістика й чим відрізняється від крилатих ракет Балістична ракета, на відміну від крилатої, у фінальній стадії атакує ціль фактично вертикально та з величезною швидкістю, таким чином залишає дуже мало шансів для перехоплення ППО. Такі ракети можуть запускати як із наземних стаціонарних пускових чи пересувних установок, так і з кораблів, підводних човнів і літаків.



Ракети можуть нести уламково-фугасну, касетну і навіть ядерну бойову частину. За дальністю балістика поділяється на малу дальність (250 – 1000 кілометрів), середню (1000 – 2500 – 4500 кілометрів) і міжконтинентальну (4500 – 6000 кілометрів). Потужність, швидкість і точність балістичних ракет зробили їх однією з найголовніших видів зброї в російській армії.

Важливе для розуміння! Збивати балістичні ракети – це одне з найважчих завдань для української ППО. Інформація, що оприлюднив головком ЗСУ Олександр Сирський, свідчить, що з початку повномасштабної війни Росія випустила 1 300 балістичних ракет "Іскандер", з яких перехоплено було 56.

Чому сучасні балістичні ракети – це дорого і скільки їх може мати Україна

Почати варто з того, що власне програма сучасних балістичних ракет – не лише дороге задоволення, а й елітне, що потребує окрім грошей ще й значних інтелектуальних і технологічних надзусиль. Наразі таке спроможні собі дозволити не більше 10 держав світу. Україна є в цьому переліку – нам вдалося зберегти радянський спадок – "Южмаш", КБ "Південне" і КБ "Луч" – та подекуди навіть розвинути його.

Україна дійсно розробляла власну балістичну програму, проте, через низку причин (від браку фінансування до зради імені Януковича, підкилимних інтриг, недбалої забудькуватості та війни) проєкт так і не був реалізований. У 2024 році всі ці перешкоди, схоже, нарешті було усунуто й Україна наблизилась до того, щоб мати (без жодних застережень) власну балістичну ракету.

Я думав, що рано про це говорити, але вже було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК,

– Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня розповів суспільству про українську балістичну ракету.

Значення появи на озброєнні ЗСУ власних сучасних балістичних ракет переоцінити важко – поява власної балістики усуває будь-які обмеження, які накладали на нас Сполучені Штати та інші союзники по ударах по території Росії.

Зверніть увагу! Наразі ЗСУ мають на озброєнні застарілі, але досі грізні балістичні ракети "Точка-У" (дальність ураження – до 120 кілометрів) та американські MGM-140 ATACMS, щоправда, наразі використовувати їх без обмежень забороняє Вашингтон.



Також по балістичній траєкторії працюють РСЗВ "Град" та "Вільха-М", проте їхня дальність дає можливість виконувати лише тактичні завдання. Натомість поява "довгої руки" кардинально змінить правила гри. Для Росії ж це означатиме відплату за ракетні обстріли, що їх здійснювала держава-терористка за останні роки, та можливість пропорційної відплати.



Зображення з випробування ракетного двигуна 2018 року, пов'язаного з розробкою ракети "Грім-2" / фото Mil.in.ua

Головною проблемою проєкту залишається навіть не російська ППО, а кількість ракет – в умовах війни та постійних обстрілів український ОПК фізично не може виробляти дуже багато ракет. Вся Росія зі своїми величезними ресурсами та безлімітними грошима нині виробляє до 30 "Іскандерів" на місяць.

Відповідно українці можуть розраховувати на одиниці за той же період. Це означає, що масового застосування, а відповідно, й ефекту "геймчейнджеру" відразу не буде. Утім, це лише початок.

Ще в липні Зеленський зазначав про "гарну динаміку" української ракетної програми.

"Наша ракетна програма має гарну динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати власні ракети, а не лише покладатися на постачання від партнерів", – казав президент.

Що відомо про українську балістичну ракету

Насправді особливого секрету тут немає. Це ОТРК "Сапсан"/ "Грім-2", легенди про яку ходять вже два десятки років, а у 2023 році її навіть "збивали" підлеглі російського генерала Конашенкова (схоже, не обійшлося без машини часу).

Розробка української суверенної балістичної ракети йшла з 2006-го, у 2013 році проєкт офіційно закрили (міністр оборони Павло Лєбєдев, який це зробив, наразі оголошений у розшук), у 2016-му відновили, але з іншими характеристиками, не для України, а на продаж у Саудівської Аравії, та й взагалі не поспішали.



Пускова установка ОТРК "Грім-2" / Скриншот з відео

Лише у 2022-му про "українську балістику" нарешті згадали й заходилися доробляти в авральному режимі.

До теми Авіаексперт сказав, якою може бути українська балістична ракета

Відомо, що це покращений радянський проєкт балістичної ракети "Іскандер-М", адаптований та суттєво перероблений з використанням передових західних технологій, доступ до яких, на відміну від Росії, Україна має. Це припущення підтвердили й українські експерти з Defence Express. Зокрема, Іван Киричевський, авіаексперт Анатолій Храпчинський, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, його колега Микола Бєлєсков, а також воєнний блогер Олександр Коваленко з "Інформаційного спротиву" та директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За словами Чмута, мова йде відразу про три модифікації ракет, щоправда, деталізація проєкту та специфікації наразі невідомі. Схоже, вони стануть сюрпризом як для фахівців, так і для росіян, які будуть приймати ці снаряди на себе.

Грім-2/ОТРК "Сапсан" – можливі характеристики

тип – балістична ракета оперативно-тактичного рівня,

клас – земля – поверхня,

носій – 10-колісна транспортно-монтажно-пускова установка,

дальність (за словами радника глави ОП Михайла Подоляка) – 600 – 700 кілометрів, за оцінками більшості експертів – до 500 кілометрів.

В ОП прокоментували ймовірну дальність балістичної ракети України: дивіться відео

Долетить чи не долетить до Москви

Це означає можливість ураження об'єктів на значній глибині Росії. Зокрема, в 600 – 700-кілометрову зону ураження, з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту потрапляє сама Москва. Але в зоні її ураження знаходяться цілий ряд не менш цікавих об'єктів, зазначають у Defence Express.

Цікаво! Аеродром стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, до якого так чи інакше прив'язані російські стратегічні бомбардувальники може бути під прицілом. Також може бути й під прицілом рештки Чорноморського флоту Росії в Новоросійську, якщо оголошеної дальності вистачить й для того, щоб дістати Сочі. А також чимало інших об'єктів, які набагато важливіші за можливість удару по Кремлю.



Ракета для "Сапсана" на КБ "Південне" / фото КБ "Південне"

Більшість характеристик української ракети невідомі, проте "Грім-2" вважається покращеним "Іскандером М", тому тут доречні порівняння та зіставлення. Характеристики цієї ракети відомі – її дальність складає 400 – 500 кілометрів.

Важливо! Як стверджує радник ОПУ Подоляк, українська ракета матиме більшу дальність – "приблизно 600 – 700 кілометрів".



При цьому експерт Джозеф Тревітік аналітичного проєкту The WarZone ставлять заяву Подоляка під сумнів й припускають, що той міг сплутати характеристики іншої новітньої та дуже таємної розробки – ракети-дрона "Паляниця". Хто в цій битві експертиз правий – невідомо й подробиці щодо дальності стануть відомі лише з часом, вже під час бойового застосування.

Бойова частина "Іскандер М" – до 500 кілограмів, довжина – 7,2 метра, швидкість на фінальній стадії – 2100 метрів на секунду.

Цілком можливо, що та розробка видозмінилась і вдосконалилась настільки, що там від базової версії могла залишитись тільки назва й задумка – створити власний еквівалент російського "Іскандера",

– Іван Киричевський припускає, що творчий геній українських конструкторів сягнув далеко й може значно перевершити розробку росіян.

Джозеф Тревітік з The WarZone слідом за Киричевським вказує, що ракета, про яку говорить президент Зеленський, може бути не просто класичною "балістикою", а варіантом керованого реактивного артснаряда великого калібру.

Тоді це не продовження та переосмислення "Іскандеру", а новація на базі РСЗВ "Вільха-М". Нагадаємо, що зараз снаряди цього РСЗВ мають калібр 300 міліметрів і здатні долати понад 100 кілометрів, а проєкт "Вільха-М2" – нібито взагалі 200 кілометрів.

Також Тревітік нагадує заяви Олексія Резнікова (міністра оборони України до вересня 2023 року). Той розповідав про проєкт ракети дальністю до 1 000 кілометрів. Якщо це воно – то це дуже добрі новини для України й дуже погані для росіян.

До теми РСЗВ Вільха-М – це це таке та які неприємності несе для росіян

Незабаром в експертів буде більше інформації та відомостей про "Грім-2", адже попереду нові випробування в бойових умовах.



Макет балістичної ракети та стендові випробування її частин / Колаж Defence Express

На думку директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, випробування в бойових умовах вже відбулись. Навесні 2024 року була низка потужних ударів по російських об'єктах. Як припускає експерт, це був дебют "Грім-2".

Так це чи ні, дізнаємось не скоро. Ну, а наразі розраховуємо не лише на дані розвідки та супутників, але й дані об'єктивного контролю від цільової аудиторії проєкту – росіян, адже цілями нової української ракети є саме Росія.