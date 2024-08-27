Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи Інформаційний "спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що це саме той оперативно-тактичний ракетний комплекс, який мали прийняти на озброєння напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

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Що відомо про розробку

Коваленко пояснив, що проєкт ОТРК "Грім-2" був за крок від реалізації, і після початку великої війни продовжує розвиток. Цілком імовірно, що ракета матиме геть іншу назву, вигляд та характеристики. Але базові елементи залишаться з попередніх напрацювань.

Проєкт дійсно перспективний. Був достатньо цікавий навіть в експортному питанні, але його не вдалося реалізувати. Якщо з'явилася можливість працювати над власною балістичною ракетою, то що заважає використовувати напрацювання, які були втілені майже у залізі,

– сказав він.

Якщо було успішне випробування, то відбувався пуск по конкретному об'єкту. Втім, наразі немає офіційного підтвердження, що після 2022 року "Грім-2" продовжив своє існування у форматі серійного виробництва. Україна може проводити поодинокі випробування безпосередньо в бойових умовах.

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Дальність цієї балістичної ракети може сягати 500 кілометрів. Для ракет оперативно-тактичного рівня така відстань є середньостатистичним показником. Імовірно, вона спроможна завдати ударів по цілях аж у Москві. Хоча може бути й набагато краща характеристика.