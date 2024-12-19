Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на заяви Владіміра Путіна під час прямої лінії. Російський диктатор зазначив, що ядерна доктрина передбачає оборону від військових загроз.

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Путін прокоментував для чого Росії потрібна ядерна доктрина

Як зазначив російський президент, ядерна доктрина підвищує відповідальність ворожих неядерних держав. За його словами, якщо такі країни братимуть участь в агресії проти Росії разом з державами, які мають ядерну зброю, то це буде розглядатися як спільний напад на суверенітет Росії.

Вважаємо, що маємо право застосовувати і проти них нашу ядерну зброю,

– сказав Путін.

Також він наголосив, що небезпека, яка стосуватиметься Білорусі і її жителів, у Росії буде розглядатися як створення аналогічних загроз для неї.

Заява Путіна про ядерну доктрину: дивіться відео

Що передбачає ядерна доктрина Путіна

У ядерній доктрині Росії зазначено, що ядерна зброя є засобом стримування, а її застосування є останнім та вимушеним заходом у випадку критичної загрози суверенітету Росії чи Білорусі.

Застосувати свою ядерну зброю Путін зможе, якщо інші країни запустять її проти Росії.

Росія "вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози".

Нагадаємо, під час прямої лінії Путін розповів, що особисто брав участь у розробці міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник". Він вважає, що вона сучасна і її неможливо збити.