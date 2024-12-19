Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Путіна на пресконференції за підсумками 2024 року.

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Путін видав нову порцію маячні про "Орешник"

Журналісти поцікавилися у Путіна, чи дійсно "Орешник" є новим типом озброєння, адже на Заході всі стверджують, що ракета зроблена на основі радянської. Водночас Путін наголосив, ця зброя нібито є новою та "дуже сучасною".

Водночас Путін не став відкидати тезу про те, що "Орешник" виготовлений на основі радянських розробок.

Все, що робиться у будь-якій сфері, спирається на попередні розробки, на попередні досягнення. Потім люди роблять крок вперед. Все те ж стосується і "Орешника",

– заявив Путін.

Російський диктатор додав, що Росія мала різні "напрацювання". Вчені та конструктори працювали над тим, як це покращити, напрацьовували це з міноборони. Ба більше, Путін заявив, що буцімто також брав участь у розробці "Орешника" на кінцевому етапі.

Заява Путіна про "Орешник": дивіться відео

Говорячи про характеристики "Орешника", Путін заявив, що це "нова сучасна зброя середньої та малої дальності". Водночас він стверджує, що "шансів на перехоплення "Орешника" немає, адже на розведення блоків йде кілька секунд".