Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Путина на пресс-конференции по итогам 2024 года.

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Путин выдал новую порцию бреда о "Орешнике"

Журналисты поинтересовались у Путина, действительно ли "Орешник" является новым типом вооружения, ведь на Западе все утверждают, что ракета сделана на основе советской. В то же время Путин отметил, это оружие якобы является новым и "очень современным".

В то же время Путин не стал отвергать тезис о том, что "Орешник" изготовлен на основе советских разработок.

Все, что делается в любой сфере, опирается на предыдущие разработки, на предыдущие достижения. Затем люди делают шаг вперед. Все то же касается и "Арешника",

– заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что Россия имела различные "наработки". Ученые и конструкторы работали над тем, как это улучшить, нарабатывали это с минобороны. Более того, Путин заявил, что якобы также участвовал в разработке "Орешника" на конечном этапе.

Заявление Путина о "Орешнике": смотрите видео

Говоря о характеристиках "Арешника", Путин заявил, что это "новое современное оружие средней и малой дальности". В то же время он утверждает, что "шансов на перехват "Орешника" нет, ведь на разведение блоков уходит несколько секунд".