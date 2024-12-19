Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заявления Владимира Путина во время прямой линии. Российский диктатор отметил, что ядерная доктрина предусматривает оборону от военных угроз.

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Путин прокомментировал для чего России нужна ядерная доктрина

Как отметил российский президент, ядерная доктрина повышает ответственность враждебных неядерных государств. По его словам, если такие страны будут участвовать в агрессии против России вместе с государствами, которые имеют ядерное оружие, то это будет рассматриваться как совместное нападение на суверенитет России.

Считаем, что имеем право применять и против них наше ядерное оружие,

– сказал Путин.

Также он отметил, что опасность, которая будет касаться Беларуси и ее жителей, в России будет рассматриваться как создание аналогичных угроз для нее.

Заявление Путина о ядерной доктрине: смотрите видео

Что предусматривает ядерная доктрина Путина

В ядерной доктрине России указано, что ядерное оружие является средством сдерживания, а его применение является последней и вынужденной мерой в случае критической угрозы суверенитету России или Беларуси.

Применить свое ядерное оружие Путин сможет, если другие страны запустят его против России.

Россия "принимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы".

Напомним, во время прямой линии Путин рассказал, что лично принимал участие в разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Он считает, что она современная и ее невозможно сбить.