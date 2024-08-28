Офіційних характеристик наразі немає. Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу спробував припустити, якою може бути перша українська балістична ракета.

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На яку зброю може бути схожа перша українська балістична ракета

Авіаексперт зауважив, що в Україні продовжує працювати Південний машинобудівний завод у Дніпрі. Відповідно є інтелектуальні спроможності для конструювання ракет будь-якого класу – і балістичних, і крилатих. Свого часу будували ракети, які підійматися до космосу.

Питання в тому, на що більше схожа та які завдання може виконувати перша українська балістична ракета. Мовиться про один виліт і одне влучання. Тобто Україна створює якісну зброю, на відміну від Росії, яка віддає перевагу кількості.

Гадаю, що за характеристиками ракета буде схожою на ті ж самі американські ATACMS або будь-що інше,

– наголосив Храпчинський.

Слід зауважити, що за короткий термін Україна спромоглася активно розгорнути виробництво. Бачимо і реактивні дрони, і не потрібно забувати про ракету "Нептун", яка могла бити лише приморських цілях, а зараз – і по суходолу.

Варіантів експлуатації та технічних характеристик доволі широкий спектр. Результативність роботи наших ракет побачимо по російських аеродромах,

– припустив Анатолій Храпчинський.