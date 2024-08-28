Официальных характеристик пока нет. Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала попытался предположить, какой может быть первая украинская баллистическая ракета.

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На какое оружие может быть похожа первая украинская баллистическая ракета

Авиаэксперт отметил, что в Украине продолжает работать Южный машиностроительный завод в Днепре. Соответственно есть интеллектуальные способности для конструирования ракет любого класса – и баллистических, и крылатых. В свое время строили ракеты, которые подниматься в космос.

Вопрос в том, на что больше похожа и какие задачи может выполнять первая украинская баллистическая ракета. Говорится об одном вылете и одном попадании. То есть Украина создает качественное оружие, в отличие от России, которая отдает предпочтение количеству.

Думаю, что по характеристикам ракета будет похожа на те же самые американские ATACMS или что-либо другое,

– подчеркнул Храпчинский.

Следует заметить, что за короткий срок Украина смогла активно развернуть производство. Видим и реактивные дроны, и не нужно забывать о ракете "Нептун", которая могла бить только приморских целях, а сейчас – и по суше.

Вариантов эксплуатации и технических характеристик довольно широкий спектр. Результативность работы наших ракет увидим по российским аэродромам,

– предположил Анатолий Храпчинский.