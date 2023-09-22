ATACMS – дальнобойные ракеты, имеющие существенные отличия от уже имеющегося у нас дальнобойного оружия, то есть британских ракет Storm Shadow или французских SCALP. Какие основные характеристики американских дальнобойных ракет, в чем их главные отличия от тех, которые уже получила Украина, и как они помогут Силам обороны в контрнаступлении – разбирался 24 Канал.

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"Привет" Крымскому мосту: почему американские ракеты важны для Украины

Ракеты ATACMS имеют меньшую дальность, чем британские Storm Shadow или французские SCALP, однако это может компенсировать их мощность. К примеру, модификация Block IA способна поражать цели на расстоянии 290 километров. То есть ракета, в боевой части которой имеется 300 кассетных суббоеприпасов, может смело добраться до какого-то крымского аэродрома и превратить его в непригодный для использования оккупантами.

Кроме того, в зависимости от полученных модификаций, этими ракетами можно пробивать российскую оборону, ведь ATACMS умело уничтожают фортификационные сооружения.



Ракеты ATACMS способны поражать фортификационные сооружения врага / Фото Lockheed Martin

В совокупности с постоянными операциями по уничтожению российского флота удары по аэродромам могут стать частью стратегии по уничтожению вражеской логистики, финальным ударом для которой станет уничтожение Крымского моста. А это, к слову, вполне возможно как с уже имеющимся арсеналом ВСУ, так и с ракетами ATACMS. Ракета с кассетными боеприпасами может разрушить это сооружение гораздо быстрее других ракет.

Потеря путей снабжения по морю, суше и воздуху существенно повлияет не только на оккупантов в Крыму, но и на Юге материковой Украины. Конечно, это только на словах выглядит так легко и просто, однако для реализации таких планов нужно сделать много работы и получить много оружия. В том числе и американские дальнобойные ракеты.

Когда США предоставят Украине ATACMS

Украина уже долгое время ведет переговоры по ракетам ATACMS и вопрос дальнобойного оружия неоднократно поднимали и в Вашингтоне. Однако до сих пор у США есть несколько опасений:

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что Украина может использовать американское оружие для ударов по территории России, что может привести к обострению войны. Однако эти опасения становятся все меньше, поскольку Украина уже использует дальнобойные ракеты британского и французского производства для ударов по целям исключительно в пределах международно признанных границ Украины;

В Пентагоне заявляли о том, что запас этих ракет недостаточно мощный, поэтому потенциально предоставление ATACMS Украине может повлиять на обороноспособность США. Однако, по подсчетам американских СМИ, в американском арсенале около 4 000 ракет разных модификаций, что в разы больше запасов ракет Storm Shadow в Великобритании и SCALP во Франции.

В западных СМИ было предположение, что администрация Байдена объявит о предоставлении дальнобойных ракет в сентябре. Усиливало эту информацию и то, что во второй раз во время полномасштабного вторжения Владимир Зеленский запланировал визит в США, в рамках которого выступил на Генассамблее и Совбезе ООН и встретился с американскими чиновниками, включая Джо Байдена. Стоит отметить, что во время первого визита президента Украины в Вашингтон Белый дом объявил о предоставлении ЗРК Patriot, вокруг которого также шли долгие дискуссии.

21 сентября Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в который вошли дополнительные ракеты и системы ПВО, артиллерия и другое оружие. Однако накануне этого объявления советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден решил пока не предоставлять Украине ракеты ATACMS, однако не исключает этой возможности в будущем.

22 сентября NBC News со ссылкой на 3 анонимных источника из администрации президента США сообщило, что президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому предоставить небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Однако когда будут официальные заявления и первые поставки – неизвестно.

Обратите внимание! О предоставлении Украине ракет Storm Shadow Великобритания объявила уже тогда, когда это оружие было готово к использованию нашими военными. Так что ждем хороших новостей.

Годы усовершенствований: основные модификации ракет ATACMS

ATACMS являются одними из самых старых дальнобойных ракет в мире, которые сейчас используют. Их история началась еще с замыслов в 1970-х годах, переросших в то, что первые ракеты сконструировали в 1988 году. Ответственными за производство было сразу 6 компаний, каждая из которых отвечала за создание отдельного компонента новой ракеты.

Впервые это дальнобойное оружие США использовали в 1991 году во время операции "Буря в пустыне". Тогда по иракским целям выпустили 32 ракеты ATACMS. Однако это были еще первые ракеты, изготовленные в 1988 году. Сейчас основных модификаций уже 4, также есть проекты, которые прекратили или только планируют. И дальше будем говорить об имеющихся – о тех, которые мы можем получить.

ATACMS Block I . Основная боевая часть ракеты вмещает 950 суббоеприпасов М74. Каждый такой суббоеприпас "накрывает" 15 квадратных метров. Дальность таких ракет достигает 165 километров с отклонением от цели до 250 метров. Среди особенностей можно отметить наличие оснастки системой, позволяющей контролируемо взрывать ракету на нужной высоте, что увеличивает возможную площадь поражения кассетными боеприпасами. Эти ракеты подходят для ударов по аэродромам, вражеской ПВО, командным пунктам, скоплениям техники и личному составу. Однако они не эффективны против бронетехники.

. Основная боевая часть ракеты вмещает 950 суббоеприпасов М74. Каждый такой суббоеприпас "накрывает" 15 квадратных метров. Дальность таких ракет достигает 165 километров с отклонением от цели до 250 метров. Среди особенностей можно отметить наличие оснастки системой, позволяющей контролируемо взрывать ракету на нужной высоте, что увеличивает возможную площадь поражения кассетными боеприпасами. Эти ракеты подходят для ударов по аэродромам, вражеской ПВО, командным пунктам, скоплениям техники и личному составу. Однако они не эффективны против бронетехники. ATACMS Block IA . Модификация, появившаяся спустя 10 лет после изготовления первой ракеты. В этой модификации существенно уменьшили количество кассетных суббоеприпасов и оставили только 300 единиц, что уменьшило вес ракеты и соответственно увеличило ее дальность. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 290 километров. Кроме того, эта версия ATACMS получила улучшенную систему навигации и управления, что повысило ее точность – Block IА поражает цели с погрешностью до 25 метров. Эта модификация, как и первая версия, годится для ударов по аэродромам, ПВО, командным пунктам и скоплению техники или оккупантов, только на большем расстоянии.

. Модификация, появившаяся спустя 10 лет после изготовления первой ракеты. В этой модификации существенно уменьшили количество кассетных суббоеприпасов и оставили только 300 единиц, что уменьшило вес ракеты и соответственно увеличило ее дальность. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 290 километров. Кроме того, эта версия ATACMS получила улучшенную систему навигации и управления, что повысило ее точность – Block IА поражает цели с погрешностью до 25 метров. Эта модификация, как и первая версия, годится для ударов по аэродромам, ПВО, командным пунктам и скоплению техники или оккупантов, только на большем расстоянии. ATACMS Block II. Боевая часть этой ракеты по сравнению с предыдущими версиями стала более унифицированной – вместо нескольких сотен кассетных боеприпасов Block II оснащен 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Дальность этой модификации – до 140 километров.

Боевая часть этой ракеты по сравнению с предыдущими версиями стала более унифицированной – вместо нескольких сотен кассетных боеприпасов Block II оснащен 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT. Дальность этой модификации – до 140 километров. ATACMS Block IVA. Это фактически самая новая модификация ракеты и ее от всех предыдущих версий отличает полностью унитарная боевая часть. Ее вес – 227 килограммов. Преимуществом такой ракеты является то, что с ее помощью удобно уничтожать фортификационные сооружения или даже бункеры, отсутствие кассетных боеприпасов минимизирует повреждения вокруг цели. Дальность ATACMS Block IVA достигает до 300 километров при любых погодных условиях. Еще одним преимуществом является возможность быстрой перезарядки, позволяющей вести длительный огонь.



Все модификации ракет запускают с установок РСЗО / Фото Lockheed Martin

Характеристики ракет ATACMS

Несмотря на разные модификации, многие характеристики ракет ATACMS остаются общими. Так что общие характеристики дальнобойного американского оружия выглядят следующим образом:

Производитель : корпорация Lockheed Martin;

: корпорация Lockheed Martin; Период разработки : с 1988 года;

: с 1988 года; Вес ракеты : 1200 – 1670 килограммов (в зависимости от модификации);

: 1200 – 1670 килограммов (в зависимости от модификации); Вес боевой части : до 560 килограммов (в зависимости от модификации);

: до 560 килограммов (в зависимости от модификации); Тип боевой части : кассетные суббоеприпасы, самонаводящиеся боевые элементы или унитарная;

: кассетные суббоеприпасы, самонаводящиеся боевые элементы или унитарная; Длина ракеты : 3,96 – 4 метра;

: 3,96 – 4 метра; Размах крыльев: 1,4 метра;

1,4 метра; Диаметр ракеты: 0,61 метра;

0,61 метра; Дальность поражения: от 140 до 300 км;

от 140 до 300 км; Скорость: до 3600 километров в час;

Независимо от модификации ракеты, общими остаются длина, размах крыльев и диаметр, что объясняется очень просто – для запуска ракет используют РСЗО HIMARS или MLRS. И стоит отметить, что обе установки еще с прошлого года помогают Украине в борьбе и превратились в эффективный инструмент по уничтожению оккупантов в руках наших воинов.

Любопытно. Точная стоимость ракет ATACMS неизвестна, однако, по данным американской прессы, стоимость одной ракеты колеблется в пределах 1 миллиона долларов.

Чем ATACMS отличаются от других дальнобойных ракет

Украина уже получила от Великобритании ракеты Storm Shadow и SCALP от Франции. Также продолжаются переговоры по ракетам Taurus от Германии. Однако ATACMS – принципиально другое оружие. И оно почти по всем параметрам отличается от других дальнобойных ракет.

Первое существенное отличие – класс ракет. И немецкие, и британские, и французские ракеты – оружие класса "воздух – воздух". То есть запуск производится с истребителей. В то же время американские ракеты являются оружием класса "земля – земля" и для их запуска используют пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Когда дальнобойное оружие Великобритании, Франции или Германии только появилось на вооружении, США использовали уже 4-ю модификацию своих ракет. ATACMS проигрывают другим ракетам в максимальной дальности поражения, ведь немецкие, британские и французские ракеты способны поражать цели на расстоянии 500 или более километров. Однако ATACMS имеют преимущество в скорости, что делает эти ракеты неуловимыми для вражеской ПВО. Летящая со скоростью 3 600 километров в час ракета (для европейских ракет эта величина составляет около 1 000 – 1 100 километров в час) для российской ПВО может стать кошмаром.