20 июня во время визита во Вьетнам Путин снова прибегнул к ядерным угрозам. Он заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, снова шантажируя весь цивилизованный мир.

24 Канал объясняет, что стало причиной очередного обострения российского диктатора, а также куда ведет "спираль эскалации".

К теме В ISW проанализировали новые угрозы Путина о ядерном оружии

Что стало причиной новых ядерных угроз Путина

Путин в Ханое хоть и говорил на фоне прекрасных пионов, но многих его слова напугали. Собственно, на это он и рассчитывал.

Мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, в стратегии можно было бы изменить (...) Это связано с тем, что появляются новые (по крайней мере, мы знаем, что вероятный противник над этим работает) элементы, связанные со снижением порога применения ядерного оружия,

– Путин во Вьетнаме 20 июня 2024 года угрожает миру новой "кузькиной мамой", а за сутки до этого подписывает с КНДР соглашение по безопасности, в соответствии с которым Россия обязуется поддерживать режим Кимов всеми имеющимися средствами.



Путин во Вьетнаме / фото росСМИ

Российские СМИ прямо связали угрозы Путина с недавним (от 17 июня) громким заявлением генсека НАТО Столтенберга о необходимости усилить готовность ядерного оружия Альянса на фоне растущих угроз со стороны России и Китая.

Причиной заявления Столтенберга были ядерные учения России и Беларуси (на территории которой с 2023 года хранится ядерное оружие; как следствие, в апреле 2024 поляки заявили, что также не против размещения ядерных зарядов у себя), а также открытый ядерный шантаж Путина, прозвучавший во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

Соединенные Штаты – единственная страна, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне: Хиросима, Нагасаки – 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие – 70 – 75 килотонн, такое ядерное тактическое оружие. Давайте не доводить не только до использования, но и даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина – посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства,

– Путин во время общения с пропагандистами на ПМЭФ 5 июня 2024 года.

Кроме сравнения российского тактического ядерного оружия с американскими бомбами, которые были сброшены на Японию, Путин также сравнил ядерные потенциалы России и стран Европы, намекнув, что ракет Франции и Великобритании будет мало для ответа России, а американцы свои ракеты не решатся запустить и вообще – они далеко.



Количество ядерных боеголовок в мире / Инфографика 24 Канала

На чем основываются такие предположения – неизвестно: возможно, это часть аналитики, согласно которой россияне в случае ядерной войны должны непременно попасть в рай, а все остальные, цитируя Путина, "просто подохнуть".

Кстати, слова Путина на ПМЭФ были в свою очередь реакцией на снятие табу на удары американскими, британскими и французскими ракетами по территории России. А те были реакцией на бомбардировку россиянами гражданских кварталов Харькова и новую попытку атаки оккупантов на Харьковщине.

Таким образом, перед нами классическая спираль эскалации, где каждое новое действие обусловлено предыдущими.

Ядерная доктрина России – "живой инструмент"

Несколько позже Путин на том же ПМЭФ смягчил свои тезисы, когда сказал, что сейчас не наступил указанный в доктрине момент для применения ядерного оружия. Но объявил ядерную доктрину "живым инструментом" и не исключил, что в нее могут быть внесены изменения.

Но эта доктрина – это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину,

– сказал Путин на ПМЭФ.

11 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже заявил, что Россия действительно собирается "уточнить некоторые параметры ядерной доктрины".

Вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников в НАТО, бесспорно ставят перед нами в полный рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть в большей степени согласованы с текущими потребностями, – Сергей Рябков напускает туман 11 июня 2024 года.

Интересно, что эти заявления можно трактовать по-разному. Мейнстримом являются мысли об эскалации. На это намекал Путин, в частности в Ханое, когда предположил, что пересмотр будет означать снижение порога применения ядерного оружия. Таким поводом, к примеру, могло стать стратегическое поражение войска России на земле.

Для России это (стратегическое поражение – 24 Канал) означает прекращение ее государственности, вот что это значит. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда возникает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика,

– Путин 20 мая 2024 года продолжает изображать из себя историка.

А вот вам еще одна цитата.

Если война будет проиграна, нация также погибнет. Это ее неизбежная судьба. Нет необходимости заниматься основой, которая будет нужна народу, чтобы продолжать самое примитивное существование.

Это сказал Гитлер 19 марта 1945 года, когда ему попытались возразить и попросили не применять план "Нерон", предусматривающий тактику выжженной земли и фактическое уничтожение Германии самими нацистами.



Эти слова остались в истории. Но Германия устояла, потому что министр вооружений и боеприпасов Альфред Шпеер его не выполнил.

Маловероятно, что логику Путина на самом деле разделяет даже его окружение, иначе бы они не воровали миллиарды из бюджета и не покупали себе виллы и яхты, строя себе счастливое будущее. Поэтому максимум, на что может рассчитывать Путин, – это новейшая терракотовая армия путинцев и макет "великой России" где-то в его бункере на Алтае.

Стоит ли бояться ядерного шантажа России

Даже без превентивных ударов, на отсутствии которых настаивает Путин в уточненной ядерной доктрине России, это выглядит страшно. Прежде всего этого эффекта и хотела бы российская власть, потому что только так ее будут бояться и считаться с ее мнением.

Впрочем, есть и другая сторона медали. Ведь пересматривать ядерную доктрину можно и в другую сторону, не так ли? Отметим, что якобы часть документа предусматривала решительный ответ на удар по частям российской ядерной триады, среди которых были, например, аэродромы со стратегическими бомбардировщиками (уже поражены ВСУ).

Также такой "красной линией" (по крайней мере как утверждало издание Newsweek) являются удары по загоризонтным радарам (РЛС 29B6 "Контейнер"), которые вообще-то имеют главную задачу – предупреждение об ударах баллистическими ракетами по территории России.



РЛС 29Б6 "Контейнер" / Фото росСМИ

Украинские беспилотники в 17 апреля вывели из строя такую систему в Мордовии, а в дополнение 23 и 27 мая атаковали радиолокационные станции дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" на Кубани и в Оренбургской области.

Эти удары фактически сделали оккупантов слепыми. Как отреагировала Россия? Ограничилась вербальными интервенциями. И все.

Так неужели вся эта воинственная риторика – блеф? Анализ мыслей больного манией величия диктатора – дело неблагодарное. Предсказать, как он поступит в будущем, – сложно. Зато можно анализировать то, что уже произошло. И именно этот анализ указывает, что российский ядерный шантаж – это пустая болтовня.

Все это особенно дико звучит на фоне информации о пустых базах ВС России на границе с Финляндией – членом "агрессивного блока" НАТО. Потому что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – не угроза для России, поэтому можно снимать массово войска и технику с границ, а вступление Украины (в формате "когда-то" по состоянию на время вторжения) – является основанием для развязывания геноцидной войны. Очень интересная логика у Путина.

Россия проглотила удары по своим аэродромам, смирилась с потерей загоризонтных радаров. Кстати, именно после майских ударов украинских дронов западное табу на удары американским оружием по России было снято. Так совпало.

Поэтому Путин может сколько угодно устраивать цирковые показательные представления и делать громкие заявления, дальнейшие события будут идти своим чередом.

Подробнее об этом читайте здесь: Куда исчезли российские войска с границы НАТО

Россию нужно разоружить, возможно, уже после смерти Путина

Россия – агент хаоса в мире, а наличие крупнейшего в мире ядерного арсенала (сохранность и качество которого тоже вызывает вопросы) делают Кремль классической "обезьяной с гранатой". Она не способна быть адекватной, при этом остается сильной и грозной. Источником ее силы является именно ядерное оружие, которым она угрожает миру.

Путин явно забыл, что ядерное оружие создано как инструмент сдерживания, а не агрессии, оно не может быть применено, а просто должно быть. Россия и ее лидер этого не понимают, а значит этого бремени должны быть лишены.

Конечно, это произойдет не сейчас: возможно, после смерти Путина (который сейчас пытается выдать собственные больные амбиции за экзистенциальную войну за выживание России), но совершенно понятно, что уже пора готовить текст нового Будапештского меморандума, целью которого будет разоружение России.

Поэтому в НАТО все поняли правильно – ядерные арсеналы должны быть проверены, расходы на оборону увеличены, новейшие образцы оружия (в частности, гиперзвукового) как можно быстрее переданы в войска. Так же максимальной должна быть поддержка Украины. Только при этих условиях слова Путина так и будут оставаться вербальными интервенциями.