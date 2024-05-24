Российские СМИ сообщили, что удар был нанесен ударным беспилотником, утром 23 мая 2024 года, сообщает 24 Канал. После взрывов на территории воинской части, где расположены антенны радиолокатора, начался пожар. Дроны попали в частности в административные здания для персонала и управления этой РЛС.

Смотрите также Последний ракетоноситель в Крыму, – в ВМС сказали, как поражение "Циклона" повлияет на пуски "Калибров"

В чем ценность РЛС для россиян

Радиолокационная станция загоризонтного действия, которая расположена вблизи города Армавир входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе. Одна такая станция может обеспечивать дальность обнаружения до 6000 километров по горизонту и 7000 километров по вертикали.

Одновременно РЛС может сопровождать до 500 целей. При этом, станция может "вести" как баллистические и крылатые ракеты, так и "космические объекты" типа межконтинентальных баллистических ракет.

Антенна РЛС "Воронеж-ДМ" / Открытые источники

На схеме зон обзора, которую можно найти в открытом доступе видно, что пораженная РЛС "Воронеж-ДМ" перекрывает зону частично над временно оккупированным Крымом. Основной же вектор обзора – Балканы, средиземноморская операционная зона НАТО и Азия до Персидского залива.

Схема зон обзора РЛС "Воронеж-ДМ" / Открытые источники

В России в целом было размещено около 10 загоризонтных РЛС "Воронеж". Они отличаются между собой диапазонами рабочих частот. Аббревиатура "ДМ" означает, что пораженный вчера радар работал в дециметровом диапазоне радиоволн.

Какое еще уникальное российское оружие уничтожала Украина