Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что означает поражение "Циклона". На момент эфира еще не было подтверждения, что корабль действительно поражен. Впрочем, теперь можно полностью оценить последствия мастерской работы Сил обороны.

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Что дает поражение ракетоносителя "Циклон" для Украины

Это будет означать, что как минимум расстояние и время на реагирование в случае применения именно этих ракет увеличивается. Потому что Крым ближе к нам, чем Новороссийск или те позиции, с которых они последние два раза применяли для пусков крылатых ракет,

– сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

Тогда он отметил: если информация о поражении подтвердится, то "Циклон" станет последним ракетоносителем на территории украинского Крыма. Собственно, так и произошло. Поэтому теперь можно говорить, что в этом контексте Крым успешно демилитаризован.

Все российские ракетоносители на данный момент находятся в пункте базирования в Новороссийске. Вероятно, враг переместит туда все ракеты "Калибр" из Крыма – по крайней мере это было бы логично.

Обратите внимание! Речь о том, что в Крыму больше нет надводных ракетоносителей. А вот подводные, к сожалению, остаются. К тому же Россия с моря бьет по Украине только с подводных лодок. Таких подводных лодок – носителей крылатых ракет в составе Черноморского флота три, четвертая не является носителем ракет. Оккупанты выпускают ракеты с подводных лодок во время массированных атак, чтобы перегрузить нашу ПВО.