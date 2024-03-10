Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что россияне держат в Крыму минимальное количество кораблей. Там находятся те, которым нет места в пунктах базирования в России.

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В Крыму находится "Циклон"

По его словам, среди единиц, которые можно считать более-менее существенными, это корабль "Циклон". Говорится о малом ракетном корабле, который используют как прикрытие для ПВО.

Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог. Россияне были вынуждены передислоцировать свои активы в Новороссийск, в частности свои ракетоносители,

– отметил представитель ВМС ВСУ.

Причина того, что россияне выводят свои корабли в Крыму, в том, что там теперь опасно для этих судов, ведь Украина постепенно превращает Черноморский флот в подводный.

Украина продолжает лишать врага свободы в море