Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что россияне держат в Крыму минимальное количество кораблей. Там находятся те, которым нет места в пунктах базирования в России.
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В Крыму находится "Циклон"
По его словам, среди единиц, которые можно считать более-менее существенными, это корабль "Циклон". Говорится о малом ракетном корабле, который используют как прикрытие для ПВО.
Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог. Россияне были вынуждены передислоцировать свои активы в Новороссийск, в частности свои ракетоносители,
– отметил представитель ВМС ВСУ.
Причина того, что россияне выводят свои корабли в Крыму, в том, что там теперь опасно для этих судов, ведь Украина постепенно превращает Черноморский флот в подводный.
Украина продолжает лишать врага свободы в море
- Так, спецназовцы ГУР 5 марта метко атаковали патрульный корабль "Сергей Котов". В разведке Великобритании на это отреагировали. Новый отчет посвятили молниеносной и точной работе ГУР МО. Ведь ее бойцы смогли потопить корабль "Сергей Котов" вблизи Керченского пролива в восточной части Черного моря.
- Как отмечают в разведке Великобритании, "Сергей Котов" ввели в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. И что он уже ранее был объектом обстрела со стороны американских подводных дронов в июле и сентябре 2023 года.
- Пишут, что для атаки ГУР МО использовали надводные дроны "Магура V5". Говорится о том же типе беспилотников, которыми атаковали большой десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.