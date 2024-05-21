В результате ракетной атаки на бухту оккупированного Севастополя в ночь на 19 мая поврежден не тральщик “Ковровец”, а малый ракетный корабль “Циклон”. Теперь информацию подтвердили и в Генштабе.

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Силы Обороны поразили корабль "Циклон"

Напомним, что в ночь на 19 мая взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, а еще в Джанкое, Евпатории и Саках. После этой атаки ВМС Украины и Генштаб ВСУ заявили об уничтожении тральщика "Ковровец". Однако мониторинговые каналы начали писать о том, что на самом деле пострадал МРК "Циклон".

Тогда представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу сообщил, что эту информацию проверяют. 21 мая Генштаб таки подтвердил эти данные.

По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800,

– говорится в сообщении.

Что известно о МРК "Циклон"

"Циклон" – новый российский ракетный корабль проекта 22800. Его построили на судостроительном заводе "Залив" в оккупированной Керчи. Он был заложен в 2016 году и спущен на воду в 2020-м. Еще в июле 2023 года оккупанты в Керчи "торжественно" приняли его в состав ВМФ России.

Малый ракетный корабль является даже более важной целью, чем тральщик. На борту корабля есть ЗРГК "Панцирь-М" и современное радиолокационное вооружение, также он оснащен ракетами. В частности "Циклон" имеет 8 пусковых шахт для крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых ракет "Оникс".

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